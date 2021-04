Thaís analisa relação de brothers no BBB21: ‘Que conexão’ | casa BBB

Thaís reforça a amizade dos dois e finaliza: “Um cuidava do outro. Um acreditava no outro”.

O cantor sertanejo acabou levando a pior na disputa com Caio e Gilberto. Com 50,48% dos votos, o brother foi o nono eliminado do BBB21. Antes de sair do programa, Rodolffo deixou de presente para Caio um de seus bonés. “Bastião, para você não ficar sem aqui, foi presente de um fã, e para garantir a sua ida lá em casa, me devolver”.