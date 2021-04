Na área externa do BBB21, Arthur especula sobre o Big Fone tocar e comenta que atenderia: “Eu falei com a Viih, melhor semana para acontecer de tocar e eu atender é essa. Eu já estou no Paredão pela casa, pela lógica. O máximo que pode acontecer comigo ou é imunizar ou é botar alguém, ou ser imunizado, ou ir para o Paredão. Mas eu já estou no Paredão”.