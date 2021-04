Thaís deixa ‘pipocadas’ de lado e afirma que Viih Tube não ganha o BBB21 · .

Thaís Braz deixou de lado as famosas pipocadas que dava nos Jogos da Discórdia do BBB21 e afirmou que, pelas fofocas que ouviu, Viih Tube não tem chance de vencer a edição. Após sua eliminação do programa, a dentista participou do Mais Você na manhã desta quarta-feira (14) e comentou sobre sua passagem pelo reality show.

“Pelo o que eu vi logo que saí, por alto, não tem muita possibilidade de ganhar, ela [Vitória] não está com possibilidade. Pelo que eu ouvi, não deu para ver nada concreto”, declarou a goiana, que não se emocionou muito ao ver o VT da youtuber chorando por sua saída. Ela também acrescentou que não acredita que Caio Afiune e Arthur Picoli cheguem muito mais longe.

Antes disso, Thaís avaliou os motivos de sua eliminação após assistir ao vídeo que gravou de apresentação para o público do Big Brother Brasil 21. Ana Maria Braga questionou onde estava a mulher confiante que ela vendeu, e a dentista admitiu que faltou confiança. “Coloquei uma capa”, lamentou ela.

“Faltou eu confiar em mim, às vezes eu tinha uma visão e não acreditava. E depois, em questões de não resolver umas coisinhas que eu pensava, eu achava melhor ficar na minha cabeça do que expor”, explicou a jovem. “Ali não tem como fingir, mas acho que quando cheguei e vi aquilo tudo, eu recuei”, completou ela.

Romance x Ciúme

Ana Maria aproveitou o bate-papo para questionar a relação de Thaís com Fiuk e o ciúme que ela tinha de Juliette Freire tanto com o galã quanto com Vitória. “Eu sou uma pessoa ciumenta, mas no outro dia eu nem falo mais sobre”, admitiu ela. “Preciso tratar meu ciúme. Terapeutas, me liguem”, brincou.

“Mas e o Fiuk? Ele é um menino bonito, bonzinho…”, instigou a apresentadora. “Eu queria ele. No começo, eu sentia atração. Mas agora, a gente estava conversando muito, até faltou isso no comecinho. A gente se daria melhor se tivesse conversado mais, se tivesse levado pro lado da amizade”, avaliou a cirurgiã dentista.

“Imaginava ele totalmente diferente. Não é o astro que eu via na Capricho. Nossa relação era de amigo, não teve outra coisa. Vários momentos eu estava triste, ele me ajudou, me deu uma força gigante. Foi crescendo”, desconversou a goiana.

“Mas você não sentia que ele fugia?”, questionou Ana. “Sentia, mas ao mesmo tempo, não dava aquele ponto final. Sempre dava uma volta, uma troca de olhar. Faltou uma conversa mais clara sobre isso. Depois que a gente se entendeu mais, a cumplicidade aumentou muito”, declarou ela.

Confira abaixo trechos da entrevista:

