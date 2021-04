Após se um breve desentendimento com Juliette durante conversa em grupo na área externa da casa do BBB21, Thaís desabafa com João Luiz. “Nossa! Ah não, que preguiça. Também, quando acontecer isso, não fica alarmando, sabe? Todo mundo, todo mundo fica perguntando. Deixa! Deixa eu e ela resolver. Não adianta”, diz, afirmando que quis encerrar o assunto.