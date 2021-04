Thaís diz sobre brother do BBB21: ‘Eu acho que ele é o protagonista da edição’ | casa BBB

Viih Tube comenta que o que Thaís falou para Gilberto no Jogo da Discórdia foi importante para o brother: “Eu conversei com ele, que falou: ‘Tudo que a Thaís falou, que você falou, que a Juliette falou, foi muito importante para mim’”. A cirurgiã-dentista rememora que em um outro Jogo da Discórdia afirmou que Gilberto era um dos protagonistas do BBB21: “Tiveram vezes que fiquei meio assim com ele, de lidar. Eu fiquei pensando qual era a dele”.

Viih Tube comenta que o brother mudou muito e comenta: “Não era ele, era o desespero dele no jogo”. Thaís diz que Gilberto sempre foi verdadeiro com ela e João Luiz reforça: “Sabe uma coisa que gosto muito do Gil? Ele não esconde nada. Ele tem uma coisa de assumir as coisas que ele faz e ele é uma pessoa muito fácil de ler”. Viih Tube fala que já teve dúvidas em relação ao brother: “Conversando com a Sarah, os dois, como eles agiam, como eles pensavam. Se era uma forma limpa de fazer as coisas. Eu já tive muitas dúvidas“.