Thaís fala de sister para Viih Tube: ‘Queria me botar como se eu estivesse na disputa’ | casa BBB

A youtuber continua: “Nossa, e eu querendo dormir e ela falando disso”. A goiana quer saber o que é. A paulista afirma que não lembra direito, pois estava com sono. Neste momento, a cirurgiã-dentista dispara: “Ela queria me botar como se eu estivesse na disputa, eu não estava, não estava querendo ir. Por isso que, se eu irritei, foi porque eu não estava em disputa nenhuma não. Pega e vai”. A youtuber conta: “Ela falou que esperava que eu falasse para ela ir”. A goiana ri e diz: “Mas não era o que você queria”.

Na sequência, a paulista afirma: “Tipo, foi legal a gente ter ficado juntas no final da prova, foi até o que falei ali no ao vivo. Só que, de qualquer forma, ela mesmo disse que eu teria ganhado”. “Seu mérito, cara”, comenta a goiana, que ouve da sister: “De novo eu ficando com medo do meu mérito”.