Thaís pede para Gilberto conversar com brother no BBB21 sobre o Jogo da Discórdia: ‘Eu confio em você’ | casa BBB

Thaís e Gilberto continuam conversando na despensa do BBB21 sobre o Jogo da Discórdia. A cirurgiã-dentista comenta: “Sabe uma coisa que eu fiquei chateada, foi com Fiuk, porque ele virou para mim e disse: ‘Hoje eu pensei mais em você do que em mim’, para ter me colocado(no pódio do Jogo da Discórdia), e eu perguntei se ele teria colocado outra pessoa, não precisa ter me colocado por dó, mas ai ele pegou e falou que não, que é porque ele levou em consideração muito o momento que a gente está vivendo, que ele pensou em muito mais na minha história com ele do que na história dele com outras pessoas, entendeu?”. A sister se refere ao cantor ter colocado ela em 3º lugar no novo pódio que eles tiveram que montar no Jogo da Discórdia.