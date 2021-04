Thaís pede que Pocah não se envolva em desavença: ‘Todo mundo trata a gente como duas crianças’ | casa BBB

Pocah cumpre o Castigo do Monstro na área externa do BBB21, Thaís lhe faz companhia e rememora discussão que teve com Juliette momentos antes. A goiana pede que ninguém mais se envolva nas questões das duas: “Não precisa se meter mais… Parece que são duas crianças brigando e os adultos, ‘para, para’. Eu já estava irritada, porque é de novo o negócio que falou”, desabafa, se referindo ao fato da paraibana ter falado sobre momento em que ela a colocou no Paredão após atender ao Big Fone.