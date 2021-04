The 39 Steps: Benedict Cumberbatch vai estrelar minissérie da Netflix

O ator Benedict Cumberbatch foi confirmado recentemente pela Netflix como o protagonista de sua nova minissérie. The 39 Steps será uma nova adaptação do romance homônimo de John Buchan, publicado originalmente em 1915.

De acordo com informações da imprensa internacional, a plataforma de streaming garantiu grandes investimentos na produção. Os detalhes, entretanto, ainda são bastante escassos. Mas vale destacar que o cineasta Alfred Hitchcock já havia lançado um filme baseado no livro de Buchan em 1935 — sendo sua primeira adaptação.

Não se sabe se a minissérie vai se inspirar diretamente no clássico filme do mestre do suspense, mas, ao que tudo indica, a Netflix deverá lançar episódios mais longos que o habitual. Todos eles deverão ser dirigidos por Edward Berger.

Os roteiros caberão a Mark L. Smith, que também escreveu O Regresso, de Alejandro González Iñárritu, em 2015.

(Marvel/Reprodução)Fonte: Marvel

The 39 Steps: romance original já foi levado três vezes ao cinema

Além do filme de Hitchcock, o romance de John Buchan sofreu outras duas adaptações cinematográficas — em 1959 e 1978 —, além de um telefilme lançado em 2008 pela BBC.

A trama apresenta o agente Richard Hannay, que tem uma importante missão: impedir um grupo de espiões internacionais de roubar segredos militares. No entanto, após ser acusado de assassinato, o personagem é forçado a fugir enquanto tenta limpar seu nome e desvendar a ampla conspiração que está envolvido.

Entre os trabalhos mais recentes de Benedict Cumberbatch, está sua incursão no Universo Cinematográfico da Marvel, interpretando Stephen Strange, o Doutor Estranho.

Recentemente, o ator terminou as filmagens do terceiro filme do Homem-Aranha e deverá retornar em breve ao personagem para o segundo filme solo de seu personagem.

Vamos aguardar por mais novidades!