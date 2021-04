The Batman: série da HBO será focada em James Gordon

A nova série da HBO que irá expandir o universo do filme ainda inédito The Batman não irá adaptar as HQs Gotham Central, conforme era especulado. De acordo com Ed Brubaker, escritor da HQ da DC, a ideia é que o show seja um spin-off do filme focado em James Gordon.

(Fonte: Warner/Reprodução)Fonte: Slash Film

A série vinha sendo chamada informalmente de Gotham PD e acreditava-se que iria acompanhar um grupo de detetives da cidade de Gotham que lidavam com a cidade tendo um suposto vigilante que combate o crime durante a noite. Esse trama foi apresentada na HQ lançada em 2002 intitulada Gotham Central.

O show seria como uma história anterior ao filme de Matt Reeves estrelado por Robert Pattinson, que está programado para estrear nos cinemas no começo de 2022.

No entanto, Brubaker, durante um episódio do podcast Fatman Beyond, revelou que a história abordada na série terá Jim Gordon, o mais famoso detetive de Gotham como foco.

“Eu estava tipo ‘talvez eles realmente irão fazer Gotham Central desta vez’”, disse Brubaker, “então eu procurei um produtor que trabalha para Matt Reeves e ele disse, ‘não, isso não é Gotham Central. Eles estão se certificando de não chamá-lo de Gotham Central e é mais um spin-off do filme. É como o show de James Gordon”.

No filme, Gordon será interpretado pelo ator Jeffrey Wright (Westworld), entretanto, a produção ainda não confirmou sua participação na série.

Jim Gordon já foi o protagonista da série Gotham, exibida no canal Fox entre 2014 e 2019. O personagem era interpretado por Ben McKenzie (The O.C.).

A nova série da HBO ainda não tem previsão de estreia.