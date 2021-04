The Big Bang Theory: atriz afirma que é cedo para reunião do elenco

Em entrevista ao Insider, publicada recentemente, a atriz Mayim Bialik, intérprete da divertida Amy Farrah Fowler em The Big Bang Theory, deu sua opinião sobre uma possível reunião do elenco da série em um especial na CBS.

Segundo ela, ainda é muito cedo para que o evento aconteça, embora os fãs manifestem fervorosamente seu desejo na internet.

“Eu ainda não ouvi nada sobre isso”, explicou, acrescentando em seguida que mesmo sem uma reunião com outros membros do elenco, se sentia lisonjeada por continuar a trabalhar com Jim Parsons (intérprete do protagonista Sheldon Cooper), que atualmente produz a sitcom Call Me Kat, na Fox, estrelada por ela.

(CBS/Reprodução)Fonte: CBS

De certa forma, Mayim Bialik, que também é neurocientista, tem razão. The Big Bang Theory exibiu seu último episódio em maio de 2019, depois de doze temporadas repletas de situações engraçadas. Dessa maneira, um encontro logo após dois anos do encerramento poderia não trazer tantas novidades aos espectadores.

Vale destacar que os membros do elenco da produção têm se dedicado a novos projetos, que, de algum jeito, podem suprir a lacuna deixada pela série nos fãs. Além de Bialik ter estreado Call Me Kat, seu parceiro Jim Parsons esteve em Hollywood, de Ryan Murphy, e continua a emplacar diversas produções na televisão, no cinema e no streaming.

Já Kaley Cuoco, que interpretou a personagem Penny, protagonizou The Flight Attendant, no HBO Max. A série já foi renovada para uma 2ª temporada e promete trazer novas emoções aos espectadores.

Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar e Melissa Rauch também continuam trabalhando em produções audiovisuais.

O que você acha de uma possível reunião com o elenco de The Big Bang Theory?



