The Big Bang Theory: por onde anda o elenco da série de comédia?

Quase dois anos após o fim da série, The Big Bang Theory segue como um dos seriados de comédia mais aclamados dos últimos anos. A história dos nerds Sheldon, Leonard, Howard e Raj e as suas aventuras românticas conquistaram muitos espectadores ao redor do mundo. Da mesma forma, o elenco da série também cativou os fãs.

Mas por onde anda o elenco da série de comédia hoje? Para matar um pouquinho as saudades do seriado, reunimos aqui as principais informações sobre a carreira do elenco após o fim da comédia.

Vamos descobrir onde está o elenco de The Big Bang Theory?

Jim Parsons (Sheldon)

O ator Jim Parsons ainda não deixou o universo da série. Atualmente, ele ainda interpreta a voz adulta de seu personagem no seriado Young Sheldon, que retrata a vida do cientista peculiar quando ele ainda era criança.

Além disso, ele atuou recentemente em Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal, filme no qual ele foi Larry Simpson, o advogado de acusação de um dos maiores serial killers da história. Em 2020, ele também participou da série Hollywood, da Netflix, e do filme The Boys In The Band, adaptado de uma peça da Broadway.

Johnny Galecki (Leonard)

Já o ator que interpretou Leonard, melhor amigo de Sheldon, voltou ao seu papel como David Healy, em The Conners. Ele já participava da série antes de The Big Bang Theory e esse foi o papel que alavancou a sua carreira.

Galecki também participou da dublagem do filme Juntos Para Sempre, mas não teve outros papéis até o momento. Em 2020, ele se tornou pai!

Kaley Cuoco (Penny)

Atualmente, Kaley Cuoco faz sucesso como a protagonista e produtora da série The Flight Attendant, do HBO Max. Ela também foi escalada como a Arlequina em uma animação da DC.

Em março, a atriz foi confirmada também como Doris Day em uma minissérie encomendada pela Warner Bros. Television e sua própria produtora. Porém, até o momento, ainda não temos detalhes sobre a produção.

Simon Helberg (Howard)

Embora não tenha muitos papéis após o fim de The Big Bang Theory, Simon Helberg já foi confirmado na produção As Sick as They Made Us, um drama indie que conta também com a atriz Mayim Bialik no elenco. Recentemente, a atriz Dianna Agron, de Glee, também foi confirmada na produção.

Helberg também vai participar de Annette, um filme musical protagonizado por Adam Driver. A data de estreia dos projetos ainda não foi anunciada.

Kunal Nayyar (Raj)

Logo após o fim da série, Kunal Nayyar interpretou um médico em Sweetness In The Belly, filme protagonizado por Dakota Fanning. Ele também dublou o personagem Guy Diamond em Trolls World Tour e participou do filme Think Like a Dog ao lado de Josh Duhamel e Megan Fox.

Melissa Rauch (Bernadette)

Já a Bernadette da série também participou de alguns filmes e séries depois de The Big Bang Theory. Entre 2019 e 2020, ela atuou em A Lavanderia, de Steven Soderbergh, e Ode to Joy, de Jason Winer, ao lado de grandes nomes do cinema, como Martin Freeman e Meryl Streep.

A atriz também participou da série Black Monday e emprestou a sua voz para três personagens na animação Frango Robô. Em 2020, ela também teve o seu primeiro filho!

Mayim Bialik (Amy)

Já a atriz que interpretou a namorada de Sheldon também esteve ocupada depois do fim da série. Como já mencionamos acima, ela vai reencontrar um dos atores do elenco de The Big Bang Theory na produção As Sick As They Made Us, na qual ela também será diretora.

Além disso, ela participou também de Carla, uma adaptação americana do sitcom de sucesso da BBC.

Viu só quantos projetos os atores da série tiveram? Agora, você pode matar as saudades por meio de todos esses outros filmes e séries.

