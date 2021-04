The Blacklist 8×13: relacionamento entre Anne e Red é destaque

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A 8ª temporada de The Blacklist mostrou que até mesmo criminosos procurados internacionalmente são capazes de amar e serem amados. Apesar de viver uma vida dupla, Red tem ainda uma terceira identidade: ele é o namorado de Anne, uma garota amável que não sabe nada sobre a sua vida verdadeira. Mas as coisas não permanecem assim por muito tempo!

Confira o recap completo a seguir.

Mais detalhes do episódio 8×13 de The Blacklist

O novo episódio mostrou como Reddington está apaixonado por Anne, que agora corre um grave perigo. Como a série costuma mostrar, é muito difícil – se não impossível – fugir do passado. Então, mais uma vez, ele precisou se entregar às autoridades e declarar-se culpado para salvar a mulher que ama.

Anne não sabe que seu namorado é Raymond Reddington, o foragido, e o risco que ela corre por ser amada por ele. Porém, as viagens dele para Cottonwood Falls se tornam um ponto de alerta para Townsend. Red começa a ver algumas vans pela cidade e percebe que uma está perto demais da casa de Anne.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

É aqui que Anne descobre que a vida de seu amado é mais perigosa do que ela imaginava. Afinal, Red corta a garganta do motorista de uma das vans ali mesmo na rua e entrega uma arma para que Anne possa se proteger. Ele conta alguns detalhes de sua vida para ela e os dois vão até a polícia para que Red se entregue.

Red revela sua identidade e diz que está se entregando para que os policiais possam proteger Anne, sabendo que os homens de Townsend já estão cercando a delegacia. Ele implora para o xerife declarar um lockdown e ele concorda, mas acaba baleado quando nega enviar Reddington para fora da delegacia, como Townsend pediu.

Lois também é baleada no confronto, logo depois de tirar as algemas de Red e deixar claro que vai prendê-lo assim que tudo isso acabar. Os homens de Townsend conseguem entrar assim que os agentes do FBI chegam. Reddington aconselha Townsend a ir embora, falando para ele encontrá-lo quando estiver pronto para que ele mostre a forma correta de se vingar.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Depois de tudo isso, é claro que Anne está decepcionada com seu namorado. Ela o chama de egoísta por desconsiderar que ela seria obviamente sugada para todos os problemas de sua vida. Parece que Red fugiu mais uma vez, deixando Anne para cuidar das feridas de Lois. Ela diz aos policiais que não sabia de nada sobre seu passado e que sua vida não era chata o suficiente para que ela quisesse aventuras com um criminoso.

Porém, quando ela chega em casa, ela deixa Red sair de seu porta-malas. Os dois se beijam e ela fala sobre a rota sugerida pela própria Lois para que ele fugisse! Red aproveita o momento para falar que Anne estava certa sobre ele ser egoísta, mas que não vai cometer esse erro novamente. Ele parte para uma missão que ainda não sabemos qual é e Anne fica para trás, esperando seu retorno.

E aí, o que você achou do episódio 8×13 de The Blacklist? Deixe seu comentário abaixo!