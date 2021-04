The Blacklist 8×15: nova missão desafia Red e Dembe (promo)

Na próxima sexta-feira (30), The Blacklist está de volta com a exibição de sua 8ª temporada. Para aumentar ainda mais as expectativas dos espectadores, a NBC já divulgou um preview com cenas inéditas do que vem por aí.

De início, o público verá, no intitulado “The Russian Knot”, os agentes mergulhando em uma missão extremamente importante. Em mãos, eles terão uma máquina de cifragem da era soviética com várias mensagens criptografadas que precisarão ser decifradas o quanto antes.

Obviamente, Red (James Spader) é o grande foco da narrativa e todos, de alguma maneira, têm alguma expectativa sobre o que ele pode conseguir a partir das evidências descobertas até o momento.

Embora não tenhamos muitas informações sobre o que isso pode desencadear de fato, Liz (Megan Boone) e Townsend (Reg Rogers) possuem grandes suspeitas acerca do caso e elas envolvem uma certa ameaça à vida de Red.

Confira o preview completo:

The Blacklist 8×15: saiba mais sobre o próximo episódio da série

Além desse grande conflito que ocorre com o protagonista da série, o núcleo de dois personagens apresentados anteriormente terá ainda outras facetas. No próximo episódio da produção, Townsend aparentemente vai testar a lealdade de Liz novamente. Mas pode ser que dessa vez a hostilidade do líder do mercado negro não funcione tão bem.

No episódio anterior da série, exibido em 23 de abril, a dupla teve ótimos momentos em cena, mostrando ao público que, a partir daquilo, coisas boas poderiam surgir. Nesta semana, portanto, as tensões vão atingi-los em cheio, dando à audiência grandes emoções para assistir.

Dessa forma, há ainda Red e Dembe (Hisham Tawfiq) sendo convocados para uma reunião totalmente inesperada. O que será que pode acontecer a partir disso?

O episódio 8×15 de The Blacklist será exibido na próxima sexta-feira (30) pela NBC.