The Blacklist: Kathryn Erbe fará participação especial; veja fotos!

A atriz Kathryn Erbe, que estrelou como detetive – e mais tarde tenente – Alexandra Eames em Law & Order: Criminal Intent de 2001 a 2011, será a estrela convidada no episódio de 16 de abril de The Blacklist. Na série, Erbe vai interpretar Lois, uma policial cética que “faz bem em confiar em seus instintos”, diz a descrição da personagem.

No episódio, a policial suspeita do novo homem na vida de sua amiga, e Lois está certa afinal, já que ela descobre que ele está tramando algo. No entanto, ela nunca poderia ter imaginado o quão perigoso ele realmente era.

Felizmente, ela age bem sob pressão e, como continua a descrição, ela será forçada a tomar uma das decisões mais difíceis de sua vida.

Confira abaixo as fotos de Erbe como Lois.

(NBC/Reprodução)Fonte: NBC

The Blacklist: mais detalhes sobre o próximo episódio da série

De acordo com a NBC, no episódio desta semana, intitulado “Anne”, Red, interpretado por James Spader, desfruta de uma visita tranquila com uma amiga, vivida pela atriz convidada LaChanze, em sua casa na região rural dos Estados Unidos.

Além de seu papel em Criminal Intent, os créditos da convidada especial na televisão incluem Homicide: Life on the Street, The Sinner, How to Get Away With Murder, Pose, The Gifted e City on a Hill. Ela também interpretou Alexandra Eames em dois episódios de Law & Order: SVU, em 2012 e 2013.

Os novos episódios de The Blacklist são exibidos todas as sextas-feiras, na NBC. Em território nacional, a série vai ao ar no canal AXN Brasil. Não deixe de conferir!