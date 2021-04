The Blacklist: Liz retorna em novas imagens da 8ª temporada

Liz Keen está voltando para The Blacklist!

A NBC divulgou novas fotos do episódio do drama policial do dia 23 de abril, intitulado “Misère”, no qual a protagonista Megan Boone retorna após ter passado alguns episódios afastada.

A atriz apareceu pela última vez em 29 de janeiro, quando sua personagem fugiu depois de ter atentado contra a vida de Raymond Reddington.

Desde então, ela desapareceu dos últimos oito episódios, embora a série tenha dado dicas de como Liz está passando seu tempo foragida. Apesar disso, quando perguntado, um representante da NBC se recusou a comentar sobre a notável ausência de Boone.

The Blacklist: saiba mais sobre o episódio que traz Liz de volta à série

De acordo com a descrição oficial do episódio, a série fará uma retrospectiva do tempo em que Liz passou como fugitiva, reconstituindo, da perspectiva da ex-agente do FBI, os passos que a levaram a se alinhar com um poderoso inimigo.

Confira as fotos:

As imagens do episódio, divulgadas pela NBC, também dão aos fãs uma ideia do que esperar do retorno de Boone à série, e incluem alguns elementos de episódios recentes, como aquele em que Liz contratou uma sósia para trabalhar com a força-tarefa do FBI em seu lugar.

No entanto, antes que Liz possa voltar, o episódio intitulado “Anne” ainda será exibido no dia 16 de abril. Nele, Red faz uma visita a seu interesse amoroso, que dá nome ao episódio, em sua casa na região rural.

The Blacklist, que já foi renovada para a 9ª temporada, tem seus episódios exibidos todas as sextas-feiras, na NBC. No Brasil, a série vai ao ar pelo canal AXN. Não deixe de conferir!