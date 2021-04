The Boys: 3ª temporada terá o triplo de sangue, diz ator

Os fãs de The Boys, do Amazon Prime Video, já podem ter mais uma noção do que está por vir na 3ª temporada da série de super-heróis. O ator Laz Alonso, que interpreta Mother’s Milk (Leitinho), em uma recente entrevista ao site Collider, deu alguma ideia do que o terceiro ano vai trazer.

Alonso confirmou que a produção dos novos episódios estão acontecendo. Ele também disse que o enredo está ficando cada vez mais sombrio, explicando que a violência será levada a um novo nível, com uma temporada muito mais sangrenta do que as anteriores.

Ele conta: “Vou colocar isso para você desta forma. Eu estava conversando com a maquiadora-chefe e ela é responsável por ordenar o sangue – esse é um de seus muitos trabalhos. Ela me disse que durante toda a 2ª temporada, em relação a volume, não acho que eles usaram mais de um galão de sangue na segunda temporada, acredite ou não. Para a temporada 3, já estamos com três galões e meio de sangue. Isso deve dar uma pequena indicação de onde as coisas estão indo”.

Outro fator que agregará no clima na temporada será a presença de Jensen Ackles, que interpretará Soldier Boy, o primeiro super-herói famoso, que também lutou na Segunda Guerra Mundial. O novo personagem, diz Alonso, “permitiu [Kripke] não apenas trazer um personagem historicamente muito sombrio, mas também tornar todos os outros mais sombrios também”.

Alonso também afirma que, até agora, a produção tem ocorrido relativamente bem em termos das pausas e testes diários para Covid. A maior consequência é que Eric Kripke, o showrunner, não esteve no set nesta temporada. Isso significa que, embora Alonso e Kripke tenham conversado sobre a jornada de Mother’s Milk na nova temporada, mais informações do dia-a-dia tiveram que ser trocadas de outas formas.

As duas primeiras temporadas de The Boys estão disponíveis no Amazon Prime Vídeo.