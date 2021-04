The Boys: Reina Hardesty é confirmada no elenco do spin-off

O spin-off de The Boys tem mais um nome confirmado no elenco, Reina Hardesty. A atriz irá interpretar uma jovem poderosa, estudante da universidade controlada pela Vought Internacional.

Qual é o elenco e história do spin-off de The Boys?

Fonte: Amazon Prime Video/ReproduçãoFonte: Amazon Prime Video/Reprodução

Hardesty se junta aos atores Shane Paul McGhie (After), Maddie Phillips (Caçadoras de Recompensa), Aimee Carrero (Blindspot), Jaz Sinclair (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lizze Broadway (The Rookie). Todos os nomes confirmados irão interpretar os estudantes na universidade de super-heróis.

Assim como a série original, a nova produção será para maiores de 18 anos. O spin-off irá explorar a vida dos supers enquanto eles colocam seus limites físicos, sexuais e morais à prova ao mesmo tempo em que competem pelos melhores contratos nas melhores cidades.

Essa não será a primeira vez que Reina Hardesty intrepretará uma personagem com poderes. A atriz já apareceu em The Flash e Legends of Tomorrow como Joss Mardon ou Bruxa do Tempo.

Fonte: The CW/ReproduçãoFonte: The CW/Reprodução

Craig Rosenberg, roteirista e produtor executivo de The Boys, é o showrunner do novo seriado. O criador da série original, Eric Kripke, irá atuar como produtor executivo, junto de Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver.

As duas temporadas de The Boys estão disponíveis no Amazon Prime Video. Já o spin-off ainda não tem previsão de estreia.