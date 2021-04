The Circle: conheça todos os participantes da 2ª temporada

A Netflix estreou nesta quarta-feira (14) a 2ª temporada de The Circle (edição norte-americana). A série em formato de reality show terá 9 novos participantes na disputa pelo prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 567 mil na cotação atual).

Com novos episódios todas as quartas-feiras, a grande final será disponibilizada no streaming em 5 de maio. As regras são praticamente as mesmas da season anterior, sendo que os integrantes ficam isolados e se comunicam apenas entre eles por um programa homônimo da série.

Cada participante precisa criar um perfil nessa espécie de rede social – com informações verdadeiras ou não. Depois de criados os perfis é que começa o jogo, no qual cada um precisa se preocupar em manter sua popularidade para não ser bloqueado e perder a chance de ser campeão.

Veja, a seguir, o perfil de cada jogador:

Bryant: instrutor de 27 anos de Chico, Califórnia.

Savannah: pesquisadora de dados de 24 anos de Los Angeles, California.

Terilisha: professora de matemática 34 anos de Dallas, Texas.

Chloe: ex-participante do reality show Brincando com Fogo, também da Netflix, e é de Essex, Reino Unido.

Lee: escritor profissional de 58 anos de Dallas, Texas.

Courtney: expert em cultura pop de 28 anos de Los Angeles, California.

Deleesa: dona de casa de 32 anos do Bronx, Nova Iorque.

Jack: estudante de astrofísica e economia de 20 anos de New Haven, Connecticut.

Lisa: assistente pessoal do cantor Lance Bass (N’Sync), tem 42 anos e é de Los Angeles, California.

Você já começou a assistir o reality show? Quem é seu participante favorito? Nos conte nos comentários!