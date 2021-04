The Circle: trailer da 2ª temporada mostra novos jogadores

Após as primeiras temporadas de The Circle EUA, França e Brasil, a Netflix divulgou o trailer da 2ª temporada da versão americana do jogo. Com estreia marcada para o dia 14 de abril, o reality show terá novos episódios toda quarta-feira, com a final sendo disponibilizada no dia 5 de maio.

Confira o trailer completo a seguir:

Saiba mais sobre a 2ª temporada de The Circle

No game show, oito participantes são colocados em apartamentos diferentes no mesmo prédio e podem interagir uns com os outros por meio de uma ferramenta ativada por voz. O Circle funciona como uma rede social, sendo que os participantes podem optar por serem eles mesmos ou criarem personagens fake.

O jogo funciona baseado na popularidade e, ao final de cada episódio, um participante é eliminado. No final, o vencedor leva o prêmio de U$100 mil.

A participante que mais chamou a atenção no trailer da 2ª temporada de The Circle foi Chloe Veitch, conhecida por ter participado de outro reality show também da Netflix: Brincando Com Fogo.

Além disso, o preview da nova temporada do game show revela também que as regras serão um pouco diferentes das temporadas passadas. No teaser, os participantes são informados sobre um coringa. Porém, até o momento, essa nova regra do coringa ainda não foi explicada pela Netflix.

A versão brasileira de The Circle foi vencida pela participante Marina Gregory, confirmada na nova edição de outro reality show em 2021, o De Férias Com o Ex Celebs. A versão americana foi vencida por Joey Sasso, e a francesa por Romain Ben.

Gostou do trailer do reality show? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe a notícia nas redes sociais!