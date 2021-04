The Crown é destaque no SAG Awards 2021; veja os vencedores!

Os premiados do SAG Awards 2021 foram anunciados no último domingo (4) e, entre os destaques, estiveram as séries The Crown, Ted Lasso e Schitt’s Creek. As três produções levaram duas premiações no evento que ocorreu de maneira virtual por causa da pandemia.

Outro ponto alto foi o prêmio póstumo a Chadwick Boseman pela atuação em “A Voz Suprema do Blues”. O ator faleceu no ano passado e ficou conhecido ao interpretar o herói Pantera Negra nos cinemas.

Veja, a seguir, a lista completa dos vencedores do SAG Awards 2021, que é considerado um importante termômetro para o Oscar:

Melhor ator em série de drama

Jason Bateman (Ozark)

Melhor atriz em série de drama

Gillian Anderson (The Crown)

Melhor ator em série de comédia

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Melhor atriz em série de comédia

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Melhor elenco em série de drama

Gillian Anderson, Marion Bailey, Helena Bonham Carter, Stephen Boxer, Olivia Colman, Emma Corrin, Erin Doherty, Charles Edwards, Emerald Fennell, Tobias Menzies, Josh O’Connor and Sam Phillips (The Crown)

Melhor elenco em série de comédia

Chris Elliott, Emily Hampshire, Dan Levy, Eugene Levy, Sarah Levy, Annie Murphy, Catherine O’Hara, Noah Reid, Jennifer Robertson and Karen Robinson (Schitt’s Creek)

Melhor elenco de dublês em séries de drama ou comédia

O Mandaloriano

Melhor ator

Chadwick Boseman (A Voz Suprema do Blues)

Melhor atriz

Viola Davis (A Voz Suprema do Blues)

Melhor ator coadjuvante

Daniel Kaluuya (Judas e o Messias Negro)

Melhor atriz coadjuvante

Yu-Jung Youn (Minan)

Melhor elenco em filme

Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Alex Sharp and Jeremy Strong (Os 7 de Chicago)