The Crown: gravações da 5ª temporada começam em julho

The Crown irá começar as gravações de sua 5ª temporada em julho no Reino Unido. A aclamada série original Netflix acompanha o reinado da Rainha Elizabeth, uma das monarcas com maior tempo no poder.

Mudanças no elenco de The Crown

Fonte: Netflix/ReproduçãoFonte: Netflix/Reprodução

Para acompanhar o longo reinado da rainha, a produção costuma ter mudanças no elenco constantemente.

Na primeira e segunda temporada, Claire Foy era responsável por interpretar Elizabeth, enquanto Vanessa Kirby assumia o papel de Princesa Margaret e Matt Smith o do Príncipe Philip. O primeiro elenco foi nomeado para importantes papéis no Emmy, com John Lithgow sendo o vencedor pela sua interpretação do Primeiro Ministro, Winston Churchill.

Para a terceira temporada, os atores mudaram. Olivia Colman passava a ser a rainha, enquanto Helena Bonham Carter ficava responsável por interpretar a irmã e Tobias Menzies o marido. Nos últimos episódios, lançados em novembro de 2020, Gillian Anderson e Emma Corrin se juntaram ao elenco como Margaret Thatcher e Princesa Diana.

Elenco da 5ª temporada de The Crown

Fonte: Warner Bros/ReproduçãoFonte: Warner Bros/Reprodução

Com a série entrando em tempos mais modernos, a nova temporada de The Crown irá contar com mais mudanças. Imelda Staunton, conhecida por seu papel em Harry Potter, será a nova Rainha Elizabeth.

Lesley Manville assume como Princesa Margaret e Jonathan Pryce como Príncipe Philip. Já a princesa do povo, Diana, ficará nas mãos de Elizabeth Debicki. Dominic West irá interpretar o Príncipe Charles.

O resto do elenco permanece um mistério e ainda há muitos papéis a serem preenchidos.

A nova temporada de The Crown deve acompanhar a família real no início dos anos 90, um tempo bastante tumultuoso para os monarcas. O divórcio entre o Príncipe Charles e a Princesa Diana deve ter bastante destaque nos novos episódios.