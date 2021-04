The Edge of Sleep: youtuber Markiplier estrelará série da Netflix

O famoso YouTuber Mark Fischbach, também conhecido como Markiplier, será protagonista e produtor executivo da série The Edge of Sleep, baseada em seu podcast de mesmo nome, da QCode, criado pelos escritores de Chozen, Jake Emanuel e Willie Block.

Além de Markiplier, que retornará para o seu papel do podcast original, as atrizes Analeigh Tipton e Eve Harlow também estrelarão.

O thriller de mistério pós-apocalíptico acompanha um vigia noturno que, após terminar seu turno de trabalho um dia, descobre que todos que foram dormir na noite anterior morreram. Assim, ele e outros sobreviventes devem ficar acordados e descobrir o segredo da terrível epidemia global antes que eles também adormeçam.

(QCode/Reprodução)Fonte: QCode

The Edge of Sleep: saiba mais sobre a produção baseada no podcast da QCode

O estúdio New Regency, que produziu o filme O Regresso, vai financiar o projeto de forma independente. Corey Adams dirigirá todos os episódios, com as filmagens marcadas para começar no próximo mês em British Columbia, Canadá.

Os criadores Block e Emanuel serão showrunners e roteiristas do projeto. A dupla trabalhou junto em Chozen, para o canal FX, e em Bad Vibes para a QCode. Os produtores executivos da série incluem Emanuel, Block, Adams, Fischbach, New Regency, QCode, Automatik e Oddfellows.

O canal da Markiplier no YouTube tem mais de 15 bilhões de visualizações e cerca de 30 milhões de inscritos. O influenciador de 31 anos é especializado em gameplays, geralmente de vídeo games de terror de sobrevivência. The Edge of Sleep será seu primeiro grande trabalho de drama para a TV.

Markipilier é representado pela WME, Daylight Media e Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller & Gellman.

The Edge of Sleep ainda não tem estreia prevista. Por isso, fique ligado para saber novas informações!