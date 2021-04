The Elder Scrolls Online: versão next-gen confirmada para junho

O estúdio Zenimax Online revelou nesta quarta-feira (31) que a versão de nova geração de The Elder Scrolls Online será lançada em 8 de junho, com direito a inúmeras melhorias para jogadores do PS5 e Xbox Series S/X.

The Elder Scrolls Online: Console Enhanced terá suporte a dois modos de configuração, permitindo que os jogadores possam aproveitar uma experiência personalizada de acordo com suas preferências de jogo. Assim, será possível jogar a 60 fps com o Modo Performance ou em resolução 4K e 30 fps através do Modo Fidelidade.

O título será lançado com um novo sistema de câmera, que contará com um Draw Distance dobrado em relação às versões anteriores do game, resultando em um campo de visão mais profundo. Além disso, os tempos de carregamento serão substancialmente melhorados e efeitos visuais como iluminação, texturas, reflexos e sombras terão aprimoramentos, com semelhanças às especificações Ultra do PC.

Os desenvolvedores também confirmaram que todos os jogadores que possuírem TES Online para PS4 e Xbox One terão direito a upgrades gratuitos para a nova geração, com suporte às mesmas melhorias da edição Console Enhanced.

Mais detalhes sobre o game serão divulgados nas próximas semanas.