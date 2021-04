The Flash 7×7: Frost encara o passado e Barry tem visita surpresa

A The CW divulgou, nesta terça-feira (6), um teaser do 7º episódio da 7ª temporada de The Flash. Chamado “Growing Pains”, o capítulo vai ao ar em 13 de abril e a promessa é que Frost (Danielle Panabaker) enfrente o seu passado, enquanto Barry Allen (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton) recebem uma visita surpresa.

A personagem Frost lidará com um vilão que também utiliza o gelo como arma, que pode ser Chillblaine, interpretado pelo ator Jon Cor. Além disso, ela terá que encarar as suspeitas de Kristen Kramer (Carmen Moore), que quer prendê-la por crimes cometidos no passado.

Como mostrado nos últimos episódios, a Speed Force está mais próxima da Team Flash, o que pode ser um desafio para Barry. A prévia mostra, ainda, que os treinos de Nora para ajudar o herói a aumentar sua velocidade podem acabar resultando em problemas.

Confira o preview completo:

Ainda de acordo com a sinopse oficial do próximo episódio da série, outro destaque será Joe (Jesse L. Martin), que terá uma importante interação com Kristen.

Alexandra La Roche dirigiu e Sam Chalsen e Jess Carson são os roteiristas deste 7º episódio da 7ª temporada de The Flash.