The Flash 7×7: Frost será julgada por seus crimes (recap)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A 7ª temporada de The Flash está, depois de muito tempo, forçando Frost a encarar as consequências de seus atos. Apesar de ter seguido um longo caminho desde os seus dias como assassina, ela ainda precisa enfrentar o tribunal. Tudo isso enquanto Barry tenta lidar com a nova Speed Force, que assumiu a imagem de Nora.

Mais detalhes do episódio 7×7 de The Flash

O passado dos super-heróis sempre foi um fator muito importante na DC. Dessa vez, é o passado de Frost que parece estar assombrando a personagem, mesmo depois de ela ter decidido se juntar ao lado bom das coisas.

Com foco na personagem, é possível, antes de mais nada, ver como ela evoluiu. Seus instintos assassinos já não são mais evidentes, mas ela nunca realmente enfrentou as consequências de seus crimes. Mesmo que os colegas tenham perdoado tudo o que aconteceu, nem sempre o perdão dos seus amigos é tudo o que você precisa para seguir em frente.

Mais uma prova de sua evolução é o fato de que ela pretende se declarar culpada por todos os crimes. Ela sabe que errou e está disposta a aceitar as consequências. Então, seu futuro realmente depende do veredito do juiz, responsável por determinar se Frost vai para Iron Heights ou não.

Apesar de todo esse drama de Frost ser o grande foco do episódio de The Flash, os desafios de Barry com a Speed Force também merecem destaque. A força assumiu a imagem de Nora, sua mãe, e mesmo assim ele não se sente confortável em chamá-la pelo nome. O herói nunca teve um bom relacionamento com a Speed Force e, agora, isso é evidenciado ainda mais pela personificação.

Ela continua tentando ajudá-lo a qualquer custo, mas Barry está cada vez mais irritado com isso. Iris ainda a convidou para ficar com os dois sem ao menos perguntar para Barry o que ele queria – mas, felizmente, os dois conseguiram resolver isso sem mais problemas. Ainda assim, Iris precisou dar conselhos sobre como esse relacionamento pode ser melhor: os dois precisam encontrar uma forma de criar um “novo normal” para que os poderes de Barry se estabilizem.

O resultado do julgamento de Frost e o que o futuro reserva para o super-herói devem ser os temas centras do próximo episódio da série da DC. O que você está achando da 7ª temporada de The Flash? Deixe seu comentário abaixo!