The Good Doctor 4×14: sexo do bebê de Shaun e Lea é revelado

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

O novo episódio de The Good Doctor finalmente revela o que todos os fãs do casal Shaun e Lea querem saber: o sexo do bebê. A futura mamãe recebe o resultado do teste de DNA fetal e o casal descobre que terá uma menina!

Confira o recap completo abaixo!

Shaun e Lea no episódio 4×14 de The Good Doctor

Fonte: ABC/ReproduçãoFonte: ABC/Reprodução

Após entender que será pai de uma garota, o médico decide ser um namorado mais solidário para Lea, o que inclui a sua companhia na aula de Lamaze. Quando Shaun apavora as mães da aula ao mencionar a possibilidade de evacuação na hora do parto, o casal é convidado para procurar outra turma.

Lea tenta fazer com que o namorado conheça a doula Theresa. Shaun não fica feliz com a proposta e afirma que ele pode dar para a parceira tudo o que ela precisa na sala do parto, o que a futura mamãe não tem tanta certeza.

No escritório de Glassman, Shaun explica que ele quer dar para a Lea tudo o que o seu coração deseja na hora de dar à luz a filha deles, exceto uma doula.

Fonte: ABC/ReproduçãoFonte: ABC/Reprodução

Mais tarde, o doutor presenteia a namorada com um aparelho eletrônico de massagem e um par de luvas para que ela possa apertar sua mão com força total no dia do parto. Shaun afirma que irá fazer ela se sentir segura e confortável e que eles não precisam de mais ninguém, mas Lea se mantém firme em seu propósito.

Eventualmente, o médico muda de ideia e surpreende a parceira ao contratar Theresa. Ele declara para Lea que quer que ela e a filha deles tenham tudo o que desejam.

O que mais aconteceu no episódio 4×14?

Morgan e Park continuam com o acordo de “amizade colorida”. A doutora estabelece algumas regras para que o não relacionamento dos dois continue funcionando. Uma delas é que Park comece a sair com outras pessoas. Porém, quando o médico e a residente de pediatria, Dra. Boyd, se aproximam, Morgan não parece muito feliz.

Fonte: ABC/ReproduçãoFonte: ABC/Reprodução

No hospital, Shaun e Claire se envolvem no caso de Jean Starzak. O primeiro médico da paciente descartou todos os seus sintomas, o que atrasou o seu diagnóstico. Agora, não há mais nada que eles possam fazer para impedir o progresso da doença.

O que você achou do novo episódio de The Good Doctor? Conte para a gente nos comentários!