The Good Doctor 4×16: Lea tem complicações na gravidez (promo)

Quando Shaun (Freddie Highmore) e Lea (Paige Spara) pensaram que tiveram “sorte” depois que os resultados de seus exames chegaram – ela foi testada para diabetes gestacional – o mundo desmoronou para os dois no final do episódio 4×15 de The Good Doctor.

Para o próximo episódio, “Dr. Ted ”, que vai ao ar em 10 de maio, o preview divulgado pela ABC revela que há motivos para o desespero dos personagens. Algo está acontecendo com a gravidez de Lea e ela vai precisar fazer uma cirurgia, de acordo com a Dra. Claire Browne (Antonia Thomas).

Agora, Shaun precisa lidar com isso enquanto se equilibra entre ser o namorado de Lea e um médico. Como esperado, ele montou um plano cirúrgico e está pronto para ajudar. Mas, como pai do bebê, a Dra. Andrey Lim (Christina Chang) o informa que ele não pode participar do proceso. O Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff) concorda.

Confira a promo:

The Good Doctor 4×16: as emoções de Shaun emergem com o risco de perder seu filho

Durante o episódio, Shaun protesta, argumentando que todo mundo está sempre dizendo que ele não é emocional o suficiente, e agora afirmando que ele está emocional demais. Lea o conforta e diz que tudo bem ele ficar com medo.

Será que Shaun e Lea estão prestes a perder seu bebê? Shaun poderia perder Lea também?

Além disso, o episódio também mostra o Dr. Alex Park (Will Yun Lee), Dr. Marcus Andrews (Hill Harper) e Asher (Noah Galvin) em discordância sobre como atender aos desejos de um paciente idoso.

Novos episódios de The Good Doctor são exibidos todas as segundas-feiras pela ABC. “Dr. Ted” vai ao no próximo dia 10 de maio. Não deixe de conferir!