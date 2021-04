The Great Ace Attorney Chronicles chega aos Ocidente em julho

Fãs da série Ace Attorney terão novidades para curtir muito em breve, pois a Capcom anunciou o lançamento de The Great Ace Attorney Chronicles para PlayStation 4, Switch e PC (por R$ 169 nos dois primeiros e R$ 119,99 nos computadores) e também de um pacote digital contendo The Great Ace Attorney Chronicles e Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy por R$ 249 nos consoles e R$ 179,99 no Steam.

Agendado para chegar às lojas em 27 de julho, The Great Ace Attorney Chronicles traz os games The Great Ace Attorney: Adventures e The Great Ace Attorney 2: Resolve, ambos protagonizados por Ryunosuke Naruhodo no final do século XIX, durante o período Meiji no Japão e a Era Vitoriana na Inglaterra. Fora a ambientação, o restante faz parte do pacote já conhecido pelos fãs, além de duas novas experiências de jogabilidade.

A primeira delas acontece após se unir a Sholmes, permitindo a realização da Dance of Deduction durante as investigações para identificar equívocos na lógica do detetive. Já no tribunal, será possível recorrer ao Summation Examinations para apontar discrepâncias nas ações dos jurados.

Por fim, The Great Ace Attorney Chronicles também traz como extra oito miniepisódios e três roupas alternativas que foram lançadas como DLC no Japão, além de acesso a artes, músicas e gravações das vozes dos jogos com as opções Art Gallery e Auditorium.