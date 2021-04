The Handmaid’s Tale: 4ª temporada terá mudanças, diz Elisabeth Moss

Após um 2020 inteiro sem novos episódios, a 4ª temporada de The Handmaid’s Tale finalmente está chegando. Em entrevista para o The Tonight Show com Jimmy Fallon, a atriz Elisabeth Moss falou um pouco mais sobre as expectativas para a nova temporada de O Conto da Aia e prometeu mudanças drásticas.

O que esperar da 4ª temporada de The Handmaid’s Tale?

Moss começou brincando que os fãs podem aguardar por mais momentos engraçados e participações especiais em abundância.

A atriz afirmou que os novos episódios irão cumprir muitas das promessas que a série fez ao longo das três primeiras temporadas. Segundo ela, tanto a sua personagem June, quanto os outros, irão mudar drasticamente ao longo dos capítulos.

Além de protagonista, Moss também assumiu a cadeira de diretora em três episódios. Estreante na função, a atriz contou que ela escolheu dirigir o terceiro capítulo. As filmagens já tinham começado quando a pandemia se agravou e eles precisaram pausar as gravações. Após seis meses parados, Moss não só dirigiu o episódio três, como o oitavo e o nono também.

Já renovada para a 5ª temporada, o elenco da produção ainda conta com Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Bradley Whitford, Sam Jaeger e, pela primeira vez, Mckenna Grace .

A 4ª temporada de The Handmaid’s Tale chega ao Hulu no dia 28 de abril. No Brasil, os novos episódios serão transmitidos pelo Paramount+, ainda sem data de estreia.