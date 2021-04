The Last Kingdom: 5ª temporada será a última da série da Netflix

Foi anunciado recentemente que a série The Last Kingdom, da Netflix, vai encerrar sua saga após a conclusão da 5ª temporada. Dessa forma, a obra de Bernard Cornwell, na qual os episódios são baseados, não será totalmente transposta à tela, tendo em vista que a coleção das Crônicas Saxônicas consiste em treze romances.

A 5ª temporada da série vai se concentrar em adaptar os livros Guerreiros da Tempestade, lançado em 2015, e O Portador do Fogo, de 2016, respectivamente, o nono e décimo volume da história.

Embora o anúncio de encerramento tenha pego os fãs de surpresa, a boa notícia é que os últimos episódios já estão sendo filmados. Por esse motivo, especula-se que alguns elementos dos livros finais tenham sido usados nos roteiros como forma de concluir a narrativa.

Por enquanto, não há informações concretas sobre quando a 5ª temporada de The Last Kingdom vai estrear.

The Last Kingdom: saiba mais sobre a 5ª temporada da série da Netflix

Inicialmente, The Last Kingdom estreou na BBC. Entretanto, se tornou uma produção original da Netflix a partir da 2ª temporada, quando foi coproduzida pela plataforma de streaming. A série épica fez muito sucesso com os assinantes, sendo recebida com críticas positivas na maioria das vezes.

O elenco conta com as participações de Emily Cox, Ian Hart, Eliza Butterworth, Arnas Fedaravicius, Mark Rowley, Millie Brady, Timothy Innes, Eva Birthistle, Jeppe Beck Laursen, Toby Regbo, Finn Elliot, Ruby Hartley e James Northcote.

Ainda não está claro se a decisão de encerrar a produção veio de uma motivação criativa por parte dos produtores da Netflix — tendo em vista os romances que ainda esperavam ser adaptados. Contudo, é bem possível que o final seja bastante satisfatório para todos que acompanharam a saga até esse ponto.

