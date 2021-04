The Last of Us 2: Ellie é capaz de impedir fuga do primeiro Stalker

The Last of Us 2 foi lançado em junho de 2020 exclusivamente para PS4. E quase um ano depois do seu lançamento, ainda somos surpreendidos por ele, como a possibilidade de eliminar o primeiro Stalker que aparece no jogo, algo que, até então, parecia ser impossível ou fazer parte do roteiro da história.

A façanha foi descoberta pelo usuário do Reddit: Razeric_. Em um vídeo publicado no fórum, ele mostra que para realizar a façanha, basta apenas ter agilidade para golpear a criatura antes que ela fuja. Entretanto, a única mudança que traz ao jogo é que ele não retorna com seu bando quando Ellie é perseguida por eles nas sombras.

É possível eliminar o primeiro Stalker de The Last of Us 2Fonte: Gamerant

Vale lembrar que The Last of Us 2 foi eleito pela premiação The Game Awards, considerada o ‘Oscar do Videogame’, como melhor jogo de 2020. O jogo também foi escolhido como o Melhor do Ano pelos leitores do Voxel em uma votação aqui no site.

E caso você ainda não tenha conferido, é possível dar uma olhada em nossa análise completa do jogo!