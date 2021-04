The Last of Us: diretor explica por que filme foi cancelado

Segundo Neil Druckmann, diretor dos dois jogos de The Last of Us, o filme baseado na saga foi cancelado porque a ação se tornou uma prioridade em detrimento da história.

Em entrevista ao podcast Script Apart, o diretor afirmou que uma das premissas do longa era fazer tudo ficar maior e mais espetacular para as telas do cinema. Com isso, a história – que sempre atraiu muito os jogadores – deixava de ser uma prioridade.

O jogo conta, sim, com muito combate, mas a história é diferente dos blockbusters de Hollywood com os quais estamos acostumados. Por isso, as cenas de ação poderiam prejudicar o desenvolvimento do filme e, por isso, o projeto não foi para a frente.

(Fonte: PlayStation/Divulgação)Fonte: PlayStation

The Last Of Us ganha série na HBO

A solução encontrada pela equipe criativa foi transformar a franquia de videogame em uma série para a televisão. Afinal, o jogo exige algumas mecânicas que ditam o rumo da história e o combate deve ser inserido como uma dessas ferramentas, e não como o foco principal da trama.

“Podemos nos livrar disso tudo para a série, porque agora estamos em uma mídia diferente”, afirmou Druckmann. “Vamos nos adaptar com os pontos fortes desta mídia”.

O filme de The Last of Us seria desenvolvido pela Screen Gems e a Sony em 2014. Em 2016, o projeto foi paralisado e, em 2020, retomado como uma série de TV para a HBO. As gravações começam em julho e a série será protagonizada por Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey como Ellie.

