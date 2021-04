The Last of Us: Gabriel Luna será Tommy na série da HBO

O ator Gabriel Luna foi oficialmente confirmado como Tommy Miller na série The Last Of Us, da HBO. Conhecido por seu papel em Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., o ator viverá o irmão do protagonista Joel no seriado baseado nos jogos de videogame.

Além de Gabriel Luna, o elenco da série já teve outros nomes confirmados. É o caso de Pedro Pascal, que viverá o protagonista Joel. Já a atriz Bella Ramsey será Ellie.

O personagem de Luna é um ex-soldado idealista, apresentado pela primeira vez no jogo original e com um papel importante também em The Last Of Us: Parte 2.

Saiba mais sobre a série The Last of Us

Na série da HBO, 20 anos se passaram desde a destruição total da civilização moderna. Joel é um sobrevivente contratado para remover Ellie, uma garota de 14 anos, de uma zona de quarentena opressiva. Tudo era apenas um pequeno trabalho, até que sua jornada se torna uma travessia brutal pelos Estados Unidos e os dois precisam se apoiar para sobreviver.

As filmagens da série estão programadas para começar em julho de 2021. Por isso, ainda não existe uma data de estreia confirmada pela produção.

Confirmado como Tommy em The Last of Us, o ator Gabriel Luna viveu Robbie Reyes, o Motoqueiro Fantasma, em Agents of S.H.I.E.L.D. Além disso, ele também foi o antagonista Ver-9 no filme O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio, de 2019.

