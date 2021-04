The Legend of Zelda ganha cartazes no estilo Studio Ghibli

The Legenda of Zelda, franquia exclusiva da Nintendo, não possui nenhum longa de animação até a presente data. Entretanto, qual fã da franquia não gostaria de ver as aventuras de Link em um desenho animado? E se ele fosse produzido pelo famoso Studio Ghibli?

Popular nas redes sociais, a artista Zoe, também conhecida como @bigskycastle, criou duas ilustrações que mostram como seria o mundo da franquia Zelda nos traços do Studio Ghibli. A primeira mostra um encontro de Link com a princesa, e a outra traz o protagonista da série se cobrindo com uma folha para se proteger da chuva, enquanto caminha em uma floresta.

As imagens além de chamarem atenção pela qualidade, também despertam a nossa imaginação de como seria uma animação da famosa história dos games recriada pelo estúdio que ficou consagrado por filmes animados como A Viagem de Chihiro e Contos de Terramar.

The Legend of Zelda é recriado com traços do Studio GhibliFonte: Twitter

