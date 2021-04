The Mandalorian: 10 séries spin-off que poderiam acontecer

Envolta no riquíssimo universo Star Wars, a série The Mandalorian, do Disney+, fez bastante sucesso com o público. A trama segue as aventuras e missões de um anti-herói (interpretado por Pedro Pascal) e ainda apresenta personagens bastante interessantes nesse contexto — como o Baby Yoda.

Com duas temporadas já lançadas no streaming, e com uma terceira a caminho, muitos fãs já estão se perguntando se há possibilidade de projetos derivados serem produzidos. É o que vamos especular com essa lista; confira!

10. Ahsoka Tano

Pouco tempo depois da exibição da 2ª temporada de The Mandalorian, o Disney+ já anunciou uma série derivada protagonizada pela personagem Ahsoka Tano (Rosario Dawson), que se destacou ainda mais no decorrer dos episódios. Vale destacar, no entanto, que essa não é a sua primeira aparição, e dessa forma pode ter sido ajudada pela comoção dos espectadores mais antigos.

9. Moff Gideon

Em The Mandalorian, Giancarlo Esposito vive o famigerado Moff Gideon, um personagem bastante complexo. A atuação de Esposito, inclusive, foi bastante elogiada justamente por sua forma de trazer tensões à tela com grande ferocidade.

Mesmo não sendo como Darth Vader, Moff Gideon já se tornou um dos maiores vilões de Star Wars. Nesse sentido, embora o personagem seja original da série, sua arma, o Darksaber, tem uma história muito interessante e profunda que poderia ser explorada em uma produção spin-off.

8. Cara Dune

A história de Cara Dune (Gina Carano) já foi apresentada, mas uma nova série poderia dar mais detalhes sobre seu passado e sua vida. A produção ainda poderia trazer novidades sobre a carreira da personagem, além de sua história na tropa de choque na Guerra Civil Galáctica.

Entretanto, vale lembrar que talvez essa série nunca venha a público, afinal, a atriz Gina Carano, que a interpretava, foi demitida do Universo Star Wars por mau comportamento e não terá uma substituta para os novos episódios de The Mandalorian.

7. Bo-Katan Kryze e sua equipe

Bo-Katan e sua equipe estiveram em grandes momentos nas missões apresentadas na 2ª temporada. Certamente, os objetivos principais da personagem de Katee Sackhoff podem ser explorados em novos horizontes narrativos.

E é importante destacar que canonicamente, Bo-Katan está destinada a se tornar a Mand’alor, a única líder do povo mandaloriano. Mas seria interessante saber como ela chegaria nessa posição.

6. Cobb Vanth

Embora tenha aparecido bem menos do que os fãs gostariam, esse personagem (vivido por Timothy Olyphant) cativou o público com uma história contundente e bem desenvolvida, mostrando diversos eventos que se conectam diretamente com a lendária armadura de Boba Fett. Embora existam alguns desfechos em sua pequena narrativa, há algo nele que poderia transformar-se em uma série spin-off.

5. Luke Skywalker e Grogu

A aparição de Luke Skywalker (Mark Hamill) na 2ª temporada de The Mandalorian surpreendeu os espectadores. Depois de uma cena emocionante, todos se despediram do personagem quando ele e Grogu saíram de cena. Obviamente, muitos ficaram curiosos para saber como seria a vida dos dois treinando juntos. Dessa forma, seria uma ótima pedida para todos os fãs.

4. A Armeira

Outra personagem que também teve pouco tempo de tela e poderia render muito mais é A Armeira (Emilly Swallow).

Mesmo com algumas situações que ocorreram com ela na 1ª temporada — e que impossibilitariam uma continuação direta —, seu papel foi crucial na narrativa, mostrando que Mando não teria sobrevivido sem sua ajuda. Nesse sentido, há diversas questões que poderiam ser respondidas em uma série derivada sobre sua história pregressa.

3. Boba Fett

Um dos personagens mais famosos de Star Wars e que até o momento não teve nenhum projeto solo para chamar de seu. Essa seria uma oportunidade extremamente cativante para todos os fãs, já que Boba Fett guarda diversos mistérios sobre sua armadura e também muitas aventuras inexploradas.

2. Guerra Civil Mandaloriana

Os Jedi, os Sith e a República Galáctica não são os únicos grupos contra os quais os Mandalorianos lutaram ao longo de sua longa história. Eles também travaram guerras entre si.

Dois grupos de mandalorianos, os pacifistas modernos e os “tradicionalistas marciais” entraram em guerra pelo controle do planeta Mandalore. Certamente, essa guerra poderia ser abordada em uma minissérie, não é mesmo?

1. Guerras Canônicas

Como dito acima, ao longo dos anos, os mandalorianos entraram em guerra com muitas das facções do universo Star Wars. Esses eventos são apenas alguns dos muitos que os fãs querem assistir algum dia. Dessa forma, uma série que abordasse todas essas guerras canônicas seria mais do que excelente.