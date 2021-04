The Midnight Club: Netflix anuncia elenco da nova série de terror

A nova série de terror da Netflix, The Midnight Club, revelou 5 nomes que se juntarão ao seu elenco. São eles Iman Benson (Alexa & Katie), Larsen Thompson (Boléro), William B. Davis (Arquivo X), Crystal Balint (The Bletchley Circle: San Francisco) e Patricia Drake (The Sisterhood of the Traveling Pants).

A adaptação de terror, que terá 10 episódios, foi criada por Mike Flanagan e Leah Fong, com base no livro do autor best-seller Christopher Pike, de mesmo nome, lançado em 1994.

A série é produzida pela Intrepid Pictures, de Flanagan e Trevor Macy, que está sob um acordo com o streaming desde 2019.

O livro The Midnight Club, de Pike, foi publicado por Simon e Schuster. É ambientado em Rotterdam Home, um hospício onde adolescentes com doenças terminais vão para morrer.

O enredo gira em torno de um grupo de cinco pessoas que se conheceram uma certa vez, à meia-noite, e contaram histórias de horror entre si. Uma noite eles fizeram um pacto de que o primeiro deles a morrer faria todos os esforços para contatar o resto do grupo do além.

The Midnight Club: mais detalhes sobre a adaptação da Netflix

(Kenneth Dolin/Reprodução)Fonte: Netflix

Os cinco nomes que entraram para o elenco da produção se juntaram aos previamente anunciados Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter, Sauriyan Sapkota, como membros do clube titular, além de Zach Gilford, Matt Biedel e Samantha Sloyan em papéis coadjuvantes.

Heather Langenkamp interpretará a médica que dirige o hospício.

Outros detalhes dos personagens estão sendo mantidos em sigilo por enquanto.

Flanagan e Fong cocriaram a série que tem Trevor Macy da Intrepid, junto com Julia Bicknell e Christopher Pike como produtores executivos. Flanagan dirigirá três episódios.

The Midnight Club ainda não tem data oficial para estrear na Netflix. Por isso, fique ligado para conferir as próximas notícias!