The Nevers: tudo sobre a estreia da série da HBO (recap)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A estreia da série The Nevers, da HBO, aconteceu neste domingo (11) e já chamou a atenção de quem é fã de seriados. Misturando poderes especiais e curiosos com paralelos entre a era Vitoriana e a nossa realidade, o primeiro episódio forneceu uma ideia melhor de quem são os personagens – ainda que exista muito chão a ser percorrido até entendermos realmente o que está acontecendo neste universo.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes sobre a estreia da série The Nevers

O episódio começa mostrando algumas mulheres que, no primeiro momento, parecem normais – ou seja, nada de extraordinário está acontecendo. A mais curiosa, talvez, seja aquela que está sendo levada para um asilo. Ainda assim, as primeiras cenas nada mais são do que um dia normal do cotidiano. Todas elas olham para o céu no mesmo momento e é só depois que descobrimos o que elas viram ali que a trama começa, de fato.

Esse foi o momento em que, três anos antes de os eventos da série começarem, uma nave passou por Londres, causando um fenômeno especial: algumas pessoas adquiriram poderes. O grupo ficou conhecido como The Touched (Os Tocados). Uma mulher consegue conduzir eletricidade, uma cantora de ópera consegue afetar as pessoas que ouvem sua voz e por aí vai.

Com isso, os primeiros mistérios de The Nevers começam a surgir. Alguém está sequestrando pessoas Tocadas e fazendo experimentos cruéis com eles. Além disso, a mulher que foi levada ao asilo virou uma serial killer.

(Fonte: HBO/Divulgação)Fonte: HBO

No centro de tudo isso, temos Amalia True, interpretada por Laura Donnelly, e Penance Adair, interpretada por Ann Skelly. As duas passeiam por toda a Londres tentando encontrar os Tocados e levá-los até uma espécie de orfanato, propriedade de Lavinia Bidwell (Olivia Williams). O local funciona como um centro de acolhimento e proteção dessas pessoas especiais, sendo um refúgio para quem não consegue encontrar o seu lugar na sociedade.

Logo no primeiro episódio da série da HBO, conseguimos ver muitos paralelos com a nossa sociedade atual. Isso é relevante não apenas no sentido do machismo na era Vitoriana, mas também na forma como os Tocados são tratados pela sociedade londrina. Eles são vistos como a minoria, os estranhos e incompreendidos. Portanto, você já pode entender como o tema central do seriado permeia a marginalidade e os sistemas opressivos.

De forma geral, a estreia do seriado trouxe mais perguntas do que respostas (o que, claro, é normal para um primeiro episódio). Por isso, estamos curiosos para descobrir o que acontece a seguir!

O próximo episódio de The Nevers será transmitido no próximo domingo (18), também pela HBO. O que você achou dessa estreia? Deixe seu comentário no espaço abaixo!