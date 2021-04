The Rookie: Emily Deschanel, de Bones, entra para a série policial

Emily Deschanel e Nathan Fillion fizeram parte de dois casais da televisão que demoraram muito para ficar juntos, em Bones e Castle, respectivamente. Agora, esses dois universos irão colidir em The Rookie, em que a atriz fará uma participação como ex-esposa do protagonista.

A notícia foi revelada recentemente, em uma promo do próximo episódio da produção, que vai ao ar no dia 2 de maio na ABC. Nele, Deschanel aparece como ex-esposa do personagem titular John Nolan, Sarah.

O motivo da presença da personagem na série vem do fato de que o filho dela e de Nolan, Henry, desmaiou misteriosamente durante sua visita a Los Angeles no final do último episódio, e é levado às pressas para o hospital.

Confira a promo:

The Rookie: mais detalhes sobre a participação de Emily Deschanel na série

Anteriormente, Deschanel e Fillion compartilharam a tela da TV pela última vez como apresentadores no Emmy Awards de 2010.

No episódio piloto de The Rookie, em outubro de 2018, foi estabelecido que Sarah engravidou de Henry enquanto ela e John ainda estavam na faculdade. Na época, ele prontamente abandonou a faculdade e começou seu negócio em construção. Muitos anos depois, seu casamento ficou tenso e eles concordaram em se divorciar assim que Henry foi para a faculdade.

Além de seu trabalho em Bones, que durou por 12 temporadas como Temperance Brennan, personagem principal da série, os créditos de Deschanel na TV incluem um arco em Animal Kingdom, alguns trabalhos como dubladora, além de episódios na série Drunk History.

O episódio com a participação de Deschanel é o 13º da terceira temporada e vai ao ar no dia 2 de maio. Não deixe de conferir!