The Walking Dead 10×22: conheça o passado de Negan (recap)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A 10ª temporada de The Walking Dead chegou ao seu final com um episódio eletrizante que revela mais detalhes sobre o passado de Negan. Ao conhecer sua história de amor com Lucille, sua esposa falecida, fica mais fácil compreender muitas coisas feitas pelo personagem ao longo das temporadas.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 10×22 de The Walking Dead

O episódio mergulhou na história de Negan e Lucille, interpretados pelas estrelas casadas na vida real, Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton. Como era de se esperar de um season finale poderoso, o episódio mostrou a origem do seu amor avassalador e como a perda de sua esposa foi a catalisadora de todas as coisas horríveis que o personagem fez ao longo da série.

Com uma mistura entre o flashback e o passado, tudo começa com Negan sendo exilado de Alexandria por Carol. Ele tem diversas visões sobre sua liderança e, na manhã seguinte, volta para o local onde Rick cortou sua garganta, lá no final da 8ª temporada de TWD.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Ele está procurando Lucille e a encontra enterrada na terra. Então, os flashbacks mostram como Negan não era uma pessoa tão boa mesmo no mundo pré-apocalíptico. Ele já machucou um homem ao ponto de ele precisar ser hospitalizado e dependia de sua esposa para pagar as contas enquanto ficava em casa jogando videogame.

Como se não fosse o suficiente, ele ainda traiu Lucille com sua melhor amiga! É apenas quando Negan descobre que a esposa tem câncer que ele começa realmente a valorizá-la. Quando o apocalipse chega, surpreendentemente os dois parecem cada vez mais apaixonados enquanto Negan precisa cuidar da esposa com o pouco que conseguiu reunir.

Quando a geladeira onde ele mantinha os remédios de Lucille falha, ele precisa sair para procurar novas doses e mantê-la viva. A busca dura seis semanas e ele precisa lutar com um médico para conseguir as doses. Porém, ele não consegue voltar para casa a tempo e descobre que ela se tornou uma Walker. Antes disso, ela ainda se amarrou na cama para evitar machucá-lo quando seu marido retornasse.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Então, Negan precisa tomar uma decisão difícil e queima a casa com sua esposa dentro. No presente, um grupo de Walkers chega até onde ele está e Negan precisa usar seu bastão, nomeado em homenagem à esposa, para se defender. Ele fica chateado quando o bastão se quebra e fala sobre como sente a falta de Lucille e está disposto a lutar por ela.

No final do último episódio da 10ª temporada de The Walking Dead, Negan volta para Alexandria e exige o seu lugar enquanto Maggie assiste, furiosa.

A 11ª temporada de TWD estreia no dia 22 de agosto e vai contar com 24 episódios, sendo dividida em duas metades de 12 capítulos cada.

O que você achou do episódio 10×22? Deixe sua opinião abaixo!