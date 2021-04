The Walking Dead: Rick Grimes pode voltar na última temporada da série

Andrew Lincoln, intérprete de Rick Grimes em The Walking Dead, sugeriu um possível retorno do personagem para a 11ª e última temporada. Enquanto se prepara para reviver o papel no primeiro filme da franquia, o ator não descarta uma aparição nos episódios finais da série.

O futuro de Rick Grimes em TWD

Fonte: AMC/ReproduçãoFonte: AMC/Reprodução

O antigo líder de The Walking Dead deixou a produção na 9ª temporada. Apesar de sua família achar que ele morreu, Rick na verdade foi resgatado por Anne (Pollyanna McIntosh) e transportado para um novo canto do apocalipse zumbi.

Desde a sua saída do seriado, Lincoln diz que a história de seu personagem dentro da série foi encerrada, mas que ela irá continuar por meio dos filmes da franquia. Contudo, a showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, deixou claro que as portas para o ator estão sempre abertas e que ele pode voltar a hora que quiser.

Fonte: AMC/ReproduçãoFonte: AMC/Reprodução

Em uma entrevista para a Revista SFX, Lincoln foi perguntado se voltaria para a última temporada do seriado. Em sua resposta, o ator afirmou que acha que o seu retorno não está no roteiro, mas que ele nunca diria nunca, já que todos que ainda estão no programa são seus amigos queridos.

A última temporada de The Walking Dead estreia no dia 22 de agosto no Star Channel. As datas de lançamentos dos filmes da saga ainda não foram confirmadas.