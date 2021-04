The Walking Dead: showrunner comenta final da 10ª temporada da série

Em entrevista ao Deadline, Angela Kang, showrunner de The Walking Dead, comentou sobre o final da 10ª temporada e também forneceu algumas pistas sobre o que pode acontecer com determinados personagens na série futuramente. O episódio 10×22 da produção apocalíptica foi transmitido no último domingo (4) pela AMC.

“Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) começaram a entrar um na órbita do outro neste último episódio. Acredito que eles vão continuar compartilhando alguns olhares significativos no futuro”, revelou ela.

Nesse sentido, a showrunner explicou que por conta da temática e desenvolvimento do episódio, Maggie pode estar pensando muito sobre sua própria jornada, além de perceber seu lugar no mundo entre o que aconteceu em seu passado e o que o futuro lhe reserva.

“E em Negan há um desejo de descobrir uma nova história, mas eu digo que é sempre uma estrada complicada a ser construída porque ele é um indivíduo extremamente complicado e não podemos apagar seu passado só porque é preciso”, comentou sobre o desenvolvimento do personagem.

(AMC/Reprodução)Fonte: AMC

The Walking Dead: Angela Kang fala sobre um possível retorno à 11ª temporada da série

Segundo a showrunner da série, a 11ª temporada de The Walking Dead vai trazer grandes reviravoltas aos espectadores. Além disso, haverá um aprofundamento nas questões internas de Negan, que teve um desfecho bastante melancólico na 10ª temporada.

De acordo com informações levantadas durante a entrevista, os novos episódios da produção vão estrear em 22 de agosto deste ano na AMC. “É uma espécie de reviravolta rápida do término da 10ª temporada ao início da 11ª temporada”, argumentou Kang.

E ela não descarta um retorno de Steven Yeun, intérprete de Glenn, que recentemente foi indicado ao Oscar de Melhor Ator. “Eu amo o Steven, mas não sei. Tem tanta coisa acontecendo, então não posso dizer que sei. Estou muito animada por ele”, completou.