The Water Man: muita aventura e mistério no trailer do filme

A RLJE Films lançou o primeiro trailer oficial de The Water Man, um drama de aventura dirigido e estrelado por David Oyelowo. No vídeo, um garoto parte em uma perigosa aventura para tentar encontrar a cura da doença da sua mãe. Confira a prévia.

[embedded content]

Na trama Gunner (Lonnie Chavis) e sua mãe (Rosario Dawson) compartilham um vínculo especial, mas quando a doença dela piora, ele mergulha em uma pilha de livros sobre ciência e assuntos sobrenaturais em busca de possíveis curas. Depois de aprender sobre o mítico Homem da Água, que pode ter o segredo da vida eterna, Gunner e sua amiga Jo (Amiah Miller) partem em uma jornada em uma misteriosa floresta. Enfrentando desafios e perigos, eles acabam se perdendo e a esperança de resgate está com o pai de Gunner (David Oyelowo), que deve mergulhar no mundo de seu filho para seguir as pistas capazes de recompor sua família.

“Eu cresci vendo filmes de família com aventura, fantasia e perigo, mas nunca fui condescendente com seus jovens protagonistas”, disse Oyelowo em um comunicado. “Como pai de quatro filhos, quero compartilhar com meus filhos filmes que os divirtam e os preparem para os altos e baixos que estão por vir. Adoro assistir filmes com eles que transportam nossa família para um mundo diferente e nos deixam com conversas significativas. Adoro filmes que façam isso, então decidi fazer um para eles, para outras famílias e, com sorte, para o mundo inteiro”.

Com direção de David Oyelowo, que estreia na função, e roteiro assinado pela também estreante Emma Needell, The Water Man chega aos cinemas dos EUA no dia 7 de maio.



Fonte: Tecmundo