The Witcher: cosplay de Yennefer encanta pelo realismo

The Witcher é uma das franquias mais famosas do mundo dos games. Por conta desse sucesso, os seus personagens são inspirações para milhares de cosplayer, como Luxlo, uma artista que reproduziu a feiticeira da série: Yennefer. A fidelidade com a personagem foi tanta que as suas fotos rodaram o mundo e impressionam pela qualidade do trabalho.

Sorceress of Sass™? (and we love her for it ??) pic.twitter.com/dLJpACPt1A — Luxlo ?? (@luxlocosplay) March 27, 2021

Luxlo se atentou a praticamente todos os detalhes que cercam a feiticeira, desde a cor de seus olhos, até as botas pretas da personagem. A cosplayer é famosa por sua fidelidade na hora de reproduzir personagens do mundo dos games, e sua conta no Instagram já acumula mais de 800 mil seguidores.

Cosplayer Luxlo encanta pela caracterização da personagem YenneferFonte: Twitter

The Witcher 3 ganhará uma versão para a nova geração de consoles, PS5 e Xbox Series S/X, no segundo semestre deste ano. Ela terá gráficos e desempenhos melhores do que a versão para os consoles da geração passada.

Já The Witcher: A Série terá uma segunda temporada na Netflix ainda este ano. Entretanto, por conta da pandemia, as gravações sofreram atrasos e, até o momento, não há uma data definida para a estreia, apenas a confirmação que ela terá novamente oito episódios.