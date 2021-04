The Witcher: fã faz poster à la Studio Ghibli para série da Netflix

Os personagens da série The Witcher ganharam um pôster super especial feito por um fã no estilo do Studio Ghibli. Baseado em uma série popular de livros e contos do autor polonês Andrzej Sapkowski, a produção da Netflix segue Geralt of Rivia, vivido por Henry Cavill, um matador de monstros que foi transformado por magia quando criança.

A trama de fantasia também segue a feiticeira Yennefer (Anya Chalotra), a princesa perdida Ciri (Freya Allen) e o bardo Jaskier (Joey Batey). As filmagens da 2ª temporada de The Witcher terminaram há alguns dias, o que foi confirmado pela showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

A continuação do primeiro ano é muito esperada desde que a série quebrou os recordes da Netflix em dezembro de 2019, se tornando uma das primeiras temporadas mais assistidas do serviço de streaming de todos os tempos.

A expectativa dos fãs só foi crescendo ao longo do cronograma de produção estendida da 2ª temporada, que sofreu muitos atrasos devido à pandemia. Logo após o término das filmagens, The Witcher comemorou o fim da longa produção com uma nova imagem de Geralt e um vídeo dos bastidores.

Enquanto a espera por mais atualizações na 2ª temporada continua, a artista ucraniana Ana Godis tem algumas fan arts do seriado para alimentar os fãs. A última peça da artista retrata personagens de The Witcher no estilo Ghibli, o famoso estúdio de animação japonês. O pôster de leque ilustra Geralt, Yennefer, Ciri e Jaksier com um dragão Villentretenmerth ao fundo, tudo no estilo Studio Ghilbi.

Confira:

Com os livros, videogames e a série Netflix, The Witcher tem uma das bases de fãs mais dedicadas de qualquer propriedade intelectual. Também é bastante comum que os fãs misturem seus personagens favoritos com o estilo do famoso estúdio de anime.

Fique ligado para saber mais notícias sobre o retorno da série!