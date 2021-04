The Witcher: Henry Cavill manda belo presente para colega de elenco

Com as gravações da 2ª temporada de The Witcher finalizadas, o ator Paul Bullion, o Lambert da série, revela um presente recebido do protagonista Henry Cavill. Em uma publicação no Twitter, Bullion publicou uma foto de uma moeda especial dada de presente pelo companheiro de elenco. “Geralt jogando uma moeda para Lambert”, escreveu o ator, fazendo uma referência à canção “Toss A Coin To Your Witcher”, característica da série.

Confira:

Well would you look at that. Geralt tossing a coin to Lambert.

Thanks Henry. You’re a gent. It was quite the experience filming during a pandemic wasn’t it?!#WitcherBrothers #WitcherNetflix #Wolves @witchernetflix pic.twitter.com/lL88zXPzDi

— Paul Bullion (@PaulBullionLive) April 15, 2021