Them: diretor explica as cenas mais intensas da série de terror

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A nova série de terror do Amazon Prime Video, Them, segue uma família negra que se muda da Carolina do Norte para um bairro branco de Los Angeles na década de 1950. A série trabalha em concentrar todas as experiências aterrorizantes de quando uma pessoa tem todas as desvantagens do mundo trabalhando ativamente contra ela.

O tom sempre aterrorizante e constantemente sem fôlego do seriado se deve, em grande parte, ao seu diretor e produtor executivo, Nelson Cragg.

Cragg dirigiu quatro dos dez episódios da primeira temporada de Them. Considerando as credenciais do diretor, não é surpreendente que ele tenha sido capaz de criar o tom aterrorizante para a série.

Em uma entrevista ao site Decider, Cragg falou sobre como seu trabalho em American Horror Story, ao lado de Ryan Murphy, o ajudou a moldar o tom para Them.

Ele conta: “Sim, essas coisas horríveis acontecem e acontecem na vida real para as pessoas, mas… para mim, trata-se de criar um mundo onde você realmente se preocupa com essa família. Dessa forma, você pode realmente acreditar e sentir emoções quando vir essas coisas horríveis acontecendo com eles. Por isso, foi muito importante criar um tom realmente específico, e aprendi isso trabalhando com Ryan Murphy por tantos anos. Ele é mestre nisso. Ele é capaz de tecer um tom que pode variar do surreal ao operístico e ao dramático, tudo em uma cena. Isso é muito difícil de fazer. Mas foi isso que tentei trazer para o show também”.

(Amazon Prime Video/Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Ele também explicou como capturou planos muito íntimos e caminhou pela cena mais emocionalmente desgastante da série – a morte do bebê Chester – assim como o momento mais desafiador de Them na direção.

“Foi muito difícil para mim porque tenho um filho pequeno que, na época, tinha mais ou menos a idade de Chester. Esse episódio foi algo que, pessoalmente, foi um pouco demais para mim.”, disse o diretor.

A temporada completa de Them está disponível no Amazon Prime Video.