Them: Veja a crítica da chocante série sobre racismo da Prime Vídeo

Them é uma série que estreou na Amazon Prime Video na semana passada, mas que começou a fazer barulho agora — conforme as pessoas foram assistindo os episódios e se chocando com algumas cenas que, de tão gráficas, podem embrulhar o estômago daqueles que são mais sensíveis.

Em dez episódios, a produção acompanha a trajetória de uma família nos anos 50, que se muda da Carolina do Norte (um estado norte-americano extremamente racista naquela época, e que ainda sofre com esse problema atualmente) para a Califórnia, mais liberal.









Ao chegarem, Henry (Ashley Thomas) e Lucky Emory (Deborah Ayorinde) tem planos de alcançar o famoso “sonho americano”, de paz e prosperidade a todos. Mas logo na entrega da papelada da nova casa, descobrem que isso não vai ser fácil.

Tive que parar. Não consegui terminar o quinto episódio da série Them (Amazon). É extremamente pesado. Pela primeira vez, um episódio de uma série me deixou enjoado. Sick. Uma observação: série impecável, violenta, de um suspense psicológico angustiante. — marcuzinho (@fmarcoxx)

April 17, 2021





Isso porque, os vizinhos não os querem por perto e não fazem questão de esconder isso. Them, então, mostra a luta do casal para se manter na residência recém adquirida, enfrentando o preconceito explícito de quem não os quer por perto. Além disso, uma questão sobrenatural ainda ronda toda a história, deixando tudo mais misterioso.

Nas redes sociais, muitas pessoas se mostraram chocadas com algumas cenas de racismo escancarado mostrado na série, tanto nas palavras dos personagens que são vizinhos aos protagonistas quanto na violência mostrada sem rodeios. Veja a crítica no vídeo acima.