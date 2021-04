Thiago Galhardo é surpresa de última hora e Inter vai diferente contra o Táchira; Taison perde disputa com Maurício no meio

A necessidade da vitória, logo mais, contra o Deportivo Táchira no Beira-Rio para se recuperar no Grupo B da Libertadores faz Miguel Ángel Ramírez pensar em mudanças no Internacional. A expectativa do torcedor colorado fica, é claro, para a volta de Taison ao time após seu retorno ao clube do coração. O camisa 10 está relacionado, mas começará a partida no banco de reservas.









Alguns fatores pesam para que Taison não comece no time titular — uma é que o jogador de 33 anos não atua desde 14 de março, quando jogou apenas nove minutos diante do Desna, pelo Campeonato Ucraniano, ainda quando defendia o Shakhtar Donestsk.

Sem Taison para começar a partida, Ramírez vai escalar Mauricio no meio-campo com Palácios e Patrick nas pontas do sistema ofensivo. Depois de trocar de lado com o extremo chileno, saindo da direita para a esquerda, o camisa 5 teve um melhor desempenho e recebeu elogios do técnico espanhol.

Yuri Alberto vai começar duelo de logo mais pela Libertadores do banco (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)



Uma última novidade no time titular, trazida em primeira mão pelo colega Vágner Martins, da Band RS, é que Thiago Galhardo começará no time titular na vaga de Yuri Alberto. Praxedes também aparece como alternativa para o decorrer do duelo, assim como Taison.

Galhardo recuperou espaço perdido por conta da lesão no final da temporada 2020 e de uma negociação frustrada com o futebol árabe — ele soma quatro gols em sete partidas no ano.

O Internacional, então, vai a campo com:

Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Dourado, Edenilson e Maurício; Patrick, Palácios e Thiago Galhardo.