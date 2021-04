Thiago Maia chega ao Ninho do Urubu em carro personalizado do Flamengo

O volante Thiago Maia, que teve seu empréstimo ao Flamengo prorrogado até junho 2022, chegou ao Centro de Treinamento nesta quinta-feira (01) em um carro com uma pintura personalizada do rubro-negro. O atleta estava dirigindo o automóvel de Marcelo Smigol, apresentador ex-SBT e atualmente na FlaTV.

> Confira a classificação atualizada do Cariocão 2021 e simule os resultados

Sem entrar em campo desde o dia 14 de fevereiro de 2020, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo, Thiago Maia segue em recuperação. O Flamengo, contudo, apostou no volante e conseguiu prorrogar seu contrato de empréstimo pelo Lille, da França, até junho de 2022. O rubro-negro ainda terá a opção de compra de Thiago Maia em janeiro do mesmo ano.

Veja abaixo a chegada do volante ao CT.

O Flamengo volta a entrar em campo nesta segunda-feira (05), pelo Campeonato Carioca 2021, contra o Madureira.